الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسيشاركُ المركزُ السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في ملتقى الصحة العالمي،الذي انطلقَ اليوم، ويستمر حتى 11 أكتوبر في العاصمة الرياض.وتهدف مشاركة سباهي إلى إطلاع الزوار على أبرز أعمال المركز، مثل وضع المعايير، واعتماد وتقييم المنشآت الصحية في جميع أنحاء المملكة.ويقومُ المركزُ السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بالتقييم الميداني لجميع المرافق الطبية، كالمستشفيات، والمختبرات وبنوك الدم، والمستوصفات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الأورام والقلب والسكري، ولديه أكثر من 21 برنامجَ اعتماد، وما يزيد عن 400 مُقيِّم يستعين بهم لتقييم التزام المرافق الطبية بمعايير واشتراطات المركز المتعلقة بمكافحة العدوى والسلامة الدوائية، ونقل الدم الآمن، وسلامة العمليات الجراحية والتخدير، ومؤهلات الطواقم الطبية والتمريضية، وغير ذلك.ويُعدُّ سباهي واحدًا من عشرين هيئة اعتماد فقط حول العالم، نالت الاعتراف الدولي من قبل الجمعية العالمية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا)، مما يعني أن معاييرَه وطريقتَه في التقييم متوافقةٌ مع المعايير والاشتراطات الدولية.// انتهى //20:49ت م0162