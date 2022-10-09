الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستصدَّرَ النادي الأهلي ترتيبَ مسابقة الدوري الممتاز لكرة الطائرة برصيد 6 نقاط، بعد تغلُّبه على أبها بثلاثة أشواط مقابل لاشيء، وبفارق الأشواط عن الهلال والفيصلي مع نهاية الجولة الثانية التي اُختتمت اليوم، بإقامة مباراتين، نجح في أحدها الهلال من تجاوز الخليج بثلاثة أشواط نظيفة، فيما كسب الابتسام في المباراة الثانية نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط لشوط واحد.الفيصلي بدوره استطاع الفوز على ضمك بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، في حين حَقَّقَ النصر فوزَه الأول على حساب اليرموك بثلاثية مقابل شوط واحد، وتمكَّن الوحدة من عبور الترجي بثلاثة أشواط نظيفة.// انتهى //20:54ت م0163