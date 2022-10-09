كاراكاس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واسقضى أربعة أشخاص في انهيارات أرضية بعد أن فاض نهر بوسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة، فيما لايزال خمسون في عدد المفقودين.وأوضحت سلطات البحث والإنقاذ، أن مياه نهر "إل باتو" الذي يجري على بعد 67 كيلومتراً جنوب غربي كاراكاس، فاضت وجرفت عدداً من المنازل والمتاجر وأحد المقاصب.وبذلك يرتفع إجمالي عدد الذين قضوا منذ أسابيع إلى 22 بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن ظاهرة النينا المناخية. وتشهد فنزويلا فيضانات وانهيارات أرضية.//انتهى//22:04ت م0165