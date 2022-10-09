إسلام آباد 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واسأُصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت الشرطة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ألقوا قنبلة يدوية على أحد الطرق في مدينة كويتا؛ مما أدى إلى إصابة أربعة من المارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، مبيِّنةً أن قوات الأمن طوَّقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ولم تعلنْ حتى الآن أيُّ جهة المسؤولية.//انتهى//22:21ت م0167