الرياض 13 ربيع الأول1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأُقيمت - اليوم- الليلةُ الخامسةُ لمزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ ١١٦ ألف ريال، إذ انطلق المزاد بالصقر الأول قرناس شاهين طرح الوجه للطاروح سامي بن حمود البلوي، وتم بيعه بمبلغ ٤٠ ألف ريال، بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني فرخ شاهين طرح الدبدبة للطواريح ياسر بن ضحوي الماجد وصدام البناقي وحابس الهزيمي، وتم بيعه بمبلغ ٧٦ ألف ريال.وأجرى النادي سحباً على جهاز تتبع للصقور، وفاز به الطاروح أحمد بن حمود البلوي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي.ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديدَ من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبثِّ المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.// انتهى //22:24ت م0168