الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية، والذي تسبب في مقتل وإصابة عددٍ من الجنود الجيبوتيين.وعبرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي في هذا المصاب الجلل.كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //22:39ت م0169