الدوحة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واسأكدَ نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية الدكتور محمد بن سيف الكواري، حرصَ بلاده على تعزيز حقوق الإنسان وحماية العمالة المهاجرة.ونوَّه بما تبذله الدولة من جهود لتعزيز قيم الحرية والعدالة والمساواة، ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي، ومفهوم الدولة المدنية الدستورية، لا سيما في ظل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيراً في هذا الصدد إلى دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.جاء ذلك خلال اجتماعين لنائب رئيس اللجنة مع وفدين حقوقيين أوروبيين، أحدهما إيطالي متخصص في الشؤون القانونية، والآخر برئاسة مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرِّق المعاصر أندرو باتريك.وجرى - خلال الاجتماعين- بحثُ القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعريف بدور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن تبادل الأفكار والتجارب والمرئيات حول النواحي القانونية.//انتهى//22:40ت م0170