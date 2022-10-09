رياضي / الترجي التونسي يتوج بذهبية بطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب الزمالك المصري
الأحد 1444/3/13 هـ الموافق 2022/10/09 م واس
تونس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واس
توج فريق الترجي التونسي لكرة اليد اليوم بذهبية البطولة الأفريقية للأندية المقامة في تونس.
وتغلب الترجي على نظيره فريق الزمالك المصري بنتيجة (28 - 24) في المباراة النهائية التي جرت بينهما على صالة الحمامات بتونس.
وبتلك النتيجة يحقق الترجي لقبه الثاني في البطولة القارية بعد أن حقق لقبه الأول عام 2013.
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22:49ت م
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