تونس 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واستوج فريق الترجي التونسي لكرة اليد اليوم بذهبية البطولة الأفريقية للأندية المقامة في تونس.وتغلب الترجي على نظيره فريق الزمالك المصري بنتيجة (28 - 24) في المباراة النهائية التي جرت بينهما على صالة الحمامات بتونس.وبتلك النتيجة يحقق الترجي لقبه الثاني في البطولة القارية بعد أن حقق لقبه الأول عام 2013.//انتهى//22:49ت م0171