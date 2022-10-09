الرياض 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واسأعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاق برنامج الفنون الأدائية "الفراشات والنحل" بالتعاون مع أكاديمية سبيرز, حيث يهدف البرنامج التدريبي الذي سينفّذ في مدينتي الرياض وجدة إلى صناعة جيل سعودي موهوب ومتقن للفنون الأدائية، من خلال تدريب الأطفال من عمر 7 إلى 12 سنة على بعض الفنون الأدائية.‏ كما يسعى البرنامج إلى إثراء الساحة الفنية المسرحية السعودية وتزويدها بمواهب وقدرات متميزة، وتعزيز وعي المتدربين الصغار بأشكال الفنون الأدائية، وتعريفهم بأطرها وعناصرها وتطبيقاتها.ومن المقرر أن يبدأ البرنامج التدريبي في مدينة الرياض بواحة التعلم في 23 أكتوبر المقبل وينتهي في 15 نوفمبر، أما في جدة فسيقام في جامعة عفت, حيث يبدأ في 20 نوفمبر على أن ينتهي في 14 ديسمبر 2022م.ودعت الهيئة الراغبين للتسجيل في البرنامج إلى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://engage.moc.gov.sa/skills_enhancment/tracks/1174/new .// انتهى //22:53ت م0172