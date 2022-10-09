ظهران الجنوب 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 09 أكتوبر 2022 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع بلدية ظهران الجنوب غداً ورشة عمل بعنوان "ثقافة العمل الحر والامتياز التجاري" بالمركز الحضاري بظهران الجنوب.وتتناول الورشة تعريف المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة بأنظمة الامتياز التجاري بالمملكة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في أوساط المقبلين على العمل الحر بوصفه طريقاً مختصراً للنجاح وعرض نماذج من قصص نجاح منشآت أخذت حق الامتياز التجاري وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة ووسائل الحصول على دعم الجهات التمويلية وتسليط الضوء على فوائد الاستثمار بنظام الامتياز التجاري على المجتمع المحلي بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.// انتهى //22:59ت م0173