القاهرة 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق فيوتشر المصري على مضيفه فريق كالون السيراليوني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ليبيريا، ضمن ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.ويحقق فيوتشر التأهل إلى الدور المقبل للبطولة بثلاث فرص, إما الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف, في مباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في القاهرة.//انتهى//23:08ت م0175