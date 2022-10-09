ليل 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واسأنقذت السلطات الفرنسية أكثر من 360 مهاجراً كانوا يحاولون عبور بحر المانش من فرنسا للوصول إلى إنجلترا على متن مراكب صغيرة.وأوضحت إدارة العمليات البحرية الفرنسية في بيان أن مركز عمليات المراقبة والإنقاذ أرسل زوارق، بعدما رصد مراكب تواجه صعوبة في مضيق باد دو كاليه, مبينةً أن المهاجرين نقلوا إلى مرافئ فرنسية، بانتظار فرق الإسعاف وشرطة الحدود.//انتهى//23:32ت م0176