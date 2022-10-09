عام / إنقاذ أكثر من 360 مهاجراً في بحر المانش
الأحد 1444/3/13 هـ الموافق 2022/10/09 م واس
ليل 13 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 9 أكتوبر 2022 م واس
أنقذت السلطات الفرنسية أكثر من 360 مهاجراً كانوا يحاولون عبور بحر المانش من فرنسا للوصول إلى إنجلترا على متن مراكب صغيرة.
وأوضحت إدارة العمليات البحرية الفرنسية في بيان أن مركز عمليات المراقبة والإنقاذ أرسل زوارق، بعدما رصد مراكب تواجه صعوبة في مضيق باد دو كاليه, مبينةً أن المهاجرين نقلوا إلى مرافئ فرنسية، بانتظار فرق الإسعاف وشرطة الحدود.
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23:32ت م
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