الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسحسم المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين الصدارة بعد فوزه، على الهند 2 - 1، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023.وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز ميانمار على المالديف 7 - 0 على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، من أربع مباريات، مقابل 9 نقاط للهند، و6 للكويت، و3 لميانمار، في حين ظل رصيد المالديف خالياً من النقاط.وحصل المنتخب السعودي على بطاقة التأهل عن المجموعة إلى النهائيات، في حين ينتظر منتخب الهند تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الأخضر على ميانمار 6 - 0 والكويت على المالديف 6 - 0، في حين فاز الكويت في الجولة الثانية على ميانمار 1 - 0 والهند على المالديف 1 - 0، وتابع الأخضر تألقه في الجولة الثالثة بفوزه على المالديف بتسعة أهداف نظيفة، والهند على الكويت 3 - 0، وفي الجولة الرابعة رفع المنتخب السعودي رصيده النقطي بفوز رابع على على الكويت 2 - 1، والهند على ميانمار 4 - 1.يذكر أن المنتخب الحاصل على المركز الأول في مجموعته يتأهل إلى النهائيات مباشرةً، إلى جانب أفضل 6 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر.// انتهى //00:26ت م0001