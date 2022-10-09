القاهرة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساقترب الزمالك المصري من التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه مساء الأحد على مضيفه فريق فلامبوا دو سونطر بطل بورندي بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 للبطولة.وأقيمت المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد موافقة نادي فلامبو على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر.وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على نفس الملعب.//انتهى//00:34ت م0002