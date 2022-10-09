روما 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستعاد فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريمونيزي 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت تعادل فريق أتالانتا مع مضيفه أودينيزي 2 / 2، وفوز مونزا على سبيزيا 2 / 0، وساليرنيتانا على فيرونا 2 / 1، وتعادل تورينو مع إمبولي 1 / 1 ، وفوز روما على ليتشي 2 /1.ورفع نابولي رصيده بهذه النتيجة إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد كريمونيزي عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، في حين أسهم تعادل أتالانتا أودينيزي في ورفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، ومثله رفع أودينيزي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.وأسفرت نتيجة المباراة الثالثة، عن رفع مونزا لرصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر، بعد الفوز على سبيزيا الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر.المباراة الرابعة التي فاز فيها ساليرنيتانا على فيرونا، ما جعل رصيد الفائز يرتفع إلى عشر نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر، لاسيما وأن تعادل تورينو مع ضيفه إمبولي زاد رصيد كلاً منهما نقطة واحدة، ليصبح لدى تورينو 11 نقطة في المركز العاشر، وإمبولي ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.سادس المباريات، أوصلت روما للنقطة 19 نقطة في المركز الخامس، بفوز مهم على ليتشي الذي خرج من هذه الجولة خالي الوفاض، متوقفاً عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.//انتهى//01:04ت م0003