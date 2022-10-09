لندن 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ليفربول 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة العاشرة من المسابقة، ليرفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد ليفربول عند عشر نقاط في المركز العاشر.وشهدت الجولة فوز ويستهام على فولهام 3 / 1 ليصبح رصيد ويستهام 10 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ظل رصيد فولهام عند 11 نقطة في المركز التاسع.كما كسب كريستال بالاس في ذات الجولة نظيره ليدز بنتيجة 2 / 1 وضعته في المركز الخامس عشر بتسع نقاط، فيما توقف رصيد ليدز عند النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر.ورفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط 15 بالمركز الخامس عندما تغلب على إيفرتون 2 / 1 ليظل رصيده عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.//انتهى//01:04ت م0004