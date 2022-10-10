لاغوس 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسلقي 76 شخصا مصرعهم عندما غرق قاربهم الجمعة في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري محمدو بخاري الأحد.وكان هناك نحو 85 شخصا على متن القارب المحمّل بما يفوق قدرته الاستيعابية في نهر النيجر. وأنامبرا هي إحدى ولايات نيجيريا التي اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار.وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو:" إن منسوب المياه مرتفع جدا ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى".// انتهى //02:00ت م0005