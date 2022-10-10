نواكشوط 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستوج المنتخب المالي لكرة القدم للناشئين أمس ببطولة غرب أفريقيا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا.وفاز منتخب مالي للناشئين على المنتخب السنغالي للناشئين بضربات الترجيح بنتيجة أربعة مقابل اثنين، بعد مباراة تعادلا فيها بهدف لمثله في ملعب شيخا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.وبهذا الفوز يتأهل منتخب مالي بالإضافة إلى السنغال إلى نهائيات كأس أفريقيا تحت 17 عاما.// انتهى //03:31ت م0006