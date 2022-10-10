ينبع 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمس غرفة ينبع بالتعاون مع الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورشة عمل تعريفية بعنوان " آلية الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن " بهدف التعريف بنظام ولائحة التصنيف، وتناولت الورشة على العديد من المحاور منها، التعريف بآليات ومعايير التقييم للتصنيف والخدمات المقدمة في وكالة تنظيم مشغلي المدن والتي تعد المؤشر لتحديد قدرة المنشأة واختصاصها بما يتلاءم مع إمكاناتها المالية و والفنية والإدارية والتنفيذية، إضافة إلى شرح المميزات العديدة للمنشآت الحاصلة على شهادة التصنيف والقطاعات المستهدفة للتصنيف والأنشطة التابعة لها، حيث يستهدف التصنيف 497 نشاطاً مقسمة على 7 قطاعات مختلفة، كما تم عرض اشتراطات ومتطلبات التصنيف ورحلة المستخدم عبر بوابة التصنيف وخدماتها المتنوعة ومعايير وآلية التقييم لها، وطرق تأهيل المنشآت.// انتهى //06:01ت م0010