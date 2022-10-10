عام / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1444/3/14 هـ الموافق 2022/10/10 م واس
سيئول 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 8981 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و979 ألفا و770 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و698 حالة.
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