سيئول 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 8981 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و979 ألفا و770 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و698 حالة.// انتهى //06:09ت م0011