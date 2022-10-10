كانبيرا 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم، وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار في العاصمة الأسترالية كانبيرا .وشددت الوزيرة وونغ على علاقة أستراليا المهمة مع الهند من أجل استقرار وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقالت الوزيرة وونغ في مؤتمر صحفي مشترك مع جايشانكار إن أستراليا والهند تشتركان في رؤية واحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.// انتهى //07:12ت م0012