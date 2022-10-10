الباحة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز, باعتماد تشكيل مجلس إدارة الجائزة في نسختها الثامنة برئاسة أمين عام الجائزة الدكتور منصور بن سعيد أبو رأس, ووكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري نائباً للرئيس, إضافة لعضوية 18 عضوا آخرين.وأعرب الدكتور أبو راس عن سعادته وأعضاء المجلس باعتماد سمو أمير المنطقة التشكيل الجديد للمجلس, وثقة سموه بالأعضاء الذين تم اختيارهم, راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى //07:32ت م0014