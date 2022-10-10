الطائف 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسشرعت أمانة الطائف في تنفيذ خطة لرفع أداء شبكة إنارة الشوارع الرئيسة والشوارع الداخلية بالأحياء وأعمدة الإنارة التجميلية في الطائف, من خلال تنفيذ برنامج للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بالأحياء، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وتعزيز برامج جودة الحياة.ونفذت فرق الإدارة العامة للصيانة والتشغيل برنامجاً للصيانة شمل 80 حياً بالطائف، من خلال فحص شبكة الإنارة وصيانتها، واستبدال الأعمدة التالفة وصيانة التمديدات الكهربائية وتغيير المصابيح.وأنهت الفرق الميدانية صيانة 3850 عامود إنارة خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من أعمال الصيانة، كما استبدلت أكثر من 85 عامود إنارة تالف جراء التعرض لحوادث السيارات.// انتهى //09:33ت م0018