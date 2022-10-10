القاهرة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.وسلطت الضوء على تشديد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه معرض "تراثنا"، على اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وأشارت صحف الاثنين إلى إعلان البنك المركزي المصري صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022 – 2025 لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.ونشرت مطالبة وزير الخارجية المصري سامح شكري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ موقف وأضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها.وتابعت صحف القاهرة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:33ت م0019