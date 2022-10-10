الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستستعرض الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم"، ضمن جناحها في معرض جيتكس دبي 2022 عدداً من أنظمتها وحلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتعلقة بمجالات السلامة العامة والتنقل الذكي مع افتتاح المعرض أولى أيامه.وتكشف "تحكم" عن "الحاسوب الفائق" الذي تملكه الشركة، واستعراض قدراته العالية في التعامل مع البيانات الضخمة التي يتم استخدامها في معالجة المشاكل التقنية المعقدة بدقة متناهية، وفي وقت قياسي، ليساعد المؤسسات والمنشآت على اتخاذ القرارات وإدارة الأعمال بشكل أفضل بكل كفاءة وفعالية.كما تستعرض الشركة عدداً من منتجاتها المتعددة في مجال السلامة العامة مثل: إدارة الحشود، وتحليل السلوك، والتعرف على أنماط الأشخاص والمركبات المطلوبة وغيرها من التقنيات المساهمة في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز مستوى السلامة.وفيما يتعلق بمجال التنقل الذكي تقدم "تحكم" عدداً من الحلول المبتكرة كنظام المواقف الذكية، وتقنيات التتبع التحليلي للشاحنات، وحلولاً في إدارة الازدحام المروري من خلال (الخرائط الحرارية)، وغيرها من الحلول.يُذكر أن شركة "تحكم" تأسست في عام 2015، وهي إحدى الشركات الوطنية التي تساهم في بناء المحتوى المحلي من خلال تقديم وتشغيل حلول متطورة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي عبر كفاءات وطنية سعودية.// انتهى //09:35ت م0020