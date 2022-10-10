جيزان 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسقدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها العلاجية والتثقيفية خلال الربع الثالث للعام الحالي 2022م لـ 12,431 مستفيدًا ومستفيدة من مشاريع الجمعية الرئيسة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن الجمعية نفذت 7323 رحلة لنقل المرضى من خلال مشروع " سفير " لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية، وتم إجراء 528 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين، فيما قدم مشروع سند 507 أجهزة طبية للمرضى المحتاجين في منازلهم، وقدمت العيادات المتنقلة خدماتها الطبية الأولية والتثقيف الصحي لأكثر من 2630 مستفيدًا ومستفيدة.وأضاف أن مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي استفاد منه 196 مستفيدة قدمت لهن الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة بأشعة ماموجرام وهي الوسيلة الأدق لفحص أورام الثدي، كما قام مشروع الاستشاري الزائر بالجمعية بتقديم الخدمات الاستشارية لـ 1247 مستفيدًا ومستفيدة ، إضافة إلى 67 فرصة تطوعية تم تقديمها عبر وحدة التطوع الصحي ، شارك فيها 179 متطوعًا من الاستشاريين والأطباء والفنيين قدموا خلالها 3047 ساعة تطوعية .// انتهى //09:43ت م0021