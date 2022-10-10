الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم, نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2022م، ونشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس من عام 2022م بنسبة (16.8%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م، وجاء ذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.ويتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أغسطس عام 2022م بنسبة (15.5%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021 م، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر أغسطس من العام الحالي بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً أيضاً بنسبة 11.3% مقارنة بشهر أغسطس 2021م.وأفادت نتائج التقرير ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أغسطس 2022م مقارنة بشهر يوليو 2022م بنسبة 2.9% متأثراً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع بنسبة 2.2%.كما ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3.9% و10.6%على التوالي.يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً، ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.// انتهى //09:56ت م0022