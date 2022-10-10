المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1444هـ الموافق 10 أكتوبر 2022م واساحتفى تجمع المدينة المنورة الصحي اليوم، باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار "جعل الصحة النفسية والرفاهية أولوية للجميع"، وذلك بمقر مستشفى الطب النفسي التخصصي بالمدينة المنورة.وتضمنت الفعاليات ورش عمل قدمها نخبة متميزة من المتحدثين في الطب النفسي وعلم النفس والاجتماع والتمريض حول الرفاهية والعلاج النفسي، والمحاور الرئيسة لتطبيق السعادة في بيئة العمل، والدور العلاجي للخدمة الاجتماعية في تحقيق رفاهية مرضى الإدمان، ودور التمريض النفسي في تعزيز الصحة النفسية والرفاهية للجميع.ويهدف اليوم العالمي للصحة النفسية إلى توعية الأفراد والمجتمعات بأهمية الصحة النفسية والعقلية في جميع دول العالم، وتوعية المرضى والتحدث عن المشاكل النفسية دون خجل أو إحراج، والتعامل معها على أنها أمراض جسدية خطيرة، وإعطاء المزيد من الاهتمام لشعارات وعناوين الصحة النفسية ونشر الوعي النفسي الصحيح للأفراد والمجتمع بشكل صحي، ومساعدة المرضى.يذكر أن العالم يحتفي في العاشر من أكتوبر من كل عام؛ لتعزيز التعليم في مجال الصحة العقلية والنفسية، كما أن حدث اليوم العالمي للصحة العقلية بدأ أول مرة عام 1992م من قبل الاتحاد العالمي للصحة العقلية والصحة العقلية والنفسية، والذي يضم أكثر من 150 دولة.// انتهى //10:15ت م0024