حفرالباطن 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأجرى مستشفى حفر الباطن المركزي ممثل بوحدة جراحة وقسطرة القلب خلال شهر سبتمبر الماضي، 72 عملية قسطرة قلبية ناجحة.وأبانت صحة حفر الباطن، أن عدد مراجعي عيادات القلب بلغ 1144، والحالات الإسعافية للجلطات القلبية عالية الخطورة 28 حالة، وعدد حالات المستفيدين من تنويم عناية القلب 65.يذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي، قدّم خدماته في وحدة جراحة وقسطرة القلب لـ237 مراجعاً خلال العام 2021م، في حين بلغ عدد الحالات الطارئة 150، والتشخيصية والعلاجية 80، وزراعة منظم صاعق 4 حالات، ودراسة كهربائية القلب 7 حالات.// انتهى //10:16ت م0025