الخرطوم 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على نشر الجريدة الرسمية في مصر أمس، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق منحة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي (2.5 مليون دولار)؛ لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، ليدخل القرار حيز التنفيذ.وأخبرت عن مشاركة السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد اليوم بواشنطن وتستمر مدة أسبوع.وأشارت صحف الاثنين إلى بدء الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها رقم 62 بالخرطوم أمس بعد توقف دام أربع سنوات.وأبرزت تمكن قوات الدعم السريع متحرك درع الصحراء المنفتح على الحدود بين السودان ومصر وليبيا من إنقاذ 6 مواطنين سودانيين كانوا يواجهون مصيرًا مجهولًا بعد تعطل سيارتهم في عمق الصحراء لمدة 4 أيام.وسلطت صحف الخرطوم الضوء على اقتحام عشرات المستوطنين اليهود أمس، باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //10:39ت م0027