نجران 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأصدرت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها خلال شهر سبتمبر الماضي 473 رخصة فنية، شملت المباني السكنية والتجارية والتعليمية والصحية.وأوضح وكيل التنمية الحضرية المهندس ملحف آل حيدر أنه أُصدِرت 234 رخصة بناء، و64 رخصة تصحيح وضع مبنى قائم، و98 إضافة وتعديل مكونات رخصة بناء، و14 تجديد رخصة بناء، و3 رخص ترميم، ورخصة هدم واحدة، و59 نقل ملكية رخصة بناء فورية.وأشار إلى حرص الأمانة على تفعيل بوابة "بلدي" لإصدار الرخص الإلكترونية التي تسهم في تحسين الأداء والإنتاجية والوصول إلى المستفيد من خلال تلك البرامج لاختصار الوقت والجهد.// انتهى //10:42ت م0028