جدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأطلق مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة أمس، الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي في واجهة جدة البحرية تحت شعار "رايتك وردية"، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول سرطان الثدي بين النساء، حيث جرى تنفيذ أنشطة وفعاليات وشعارات تشجع السيدات على إجراء الكشف المبكر بجهاز الماموجرام، نظرًا لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.وشملت الحملة استاندات وبرشورات وأركانًا توعوية وتثقيفية للتعريف بالعوامل التي تقلل من الإصابة بسرطان الثدي والوقاية منه، والتعريف بحقائق عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وأهميته في علاج المرض والتعامل معه في وقتٍ مبكر.// انتهى //10:45ت م0030