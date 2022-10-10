اقتصادي / صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" يستهدف طلبة جامعة الطائف
الاثنين 1444/3/14 هـ الموافق 2022/10/10 م واس
الطائف 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واس
قدم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خدماته لطلاب جامعة الطائف في مقرها الرئيس وفروعها بمحافظات (رنية والخرمة وتربة).
وسلط الفرع الضوء على العديد من الخدمات لطلبة وطالبات الجامعة من خلال العديد من برامج الصندوق كبرنامج (دروب، وتمهير، ودعم التوظيف، بالإضافة إلى برنامج الشهادة المهنية الاحترافية).
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