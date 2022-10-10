الطائف 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسقدم الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خدماته لطلاب جامعة الطائف في مقرها الرئيس وفروعها بمحافظات (رنية والخرمة وتربة).وسلط الفرع الضوء على العديد من الخدمات لطلبة وطالبات الجامعة من خلال العديد من برامج الصندوق كبرنامج (دروب، وتمهير، ودعم التوظيف، بالإضافة إلى برنامج الشهادة المهنية الاحترافية).// انتهى //10:56ت م0032