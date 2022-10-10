الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأهيل 8 شركات محلية للمنافسة على رخصة كشف خام الجبس في المجمع التعديني بآبار القصب جنوب مركز نبط بمنطقة المدينة المنورة، الذي تبلغ مساحته نحو 0.6 كيلو متر مربع.وأوضحت الوزارة أن الشركات المتأهلة هي: (شركة إسمنت المتحدة الصناعية، وشركة الجبس الأهلية، وشركة الجبس العالمية المحدودة، وشركة الخياط للجبس المحدودة، وشركة المتحدة للصناعات التعدينية، وشركة جبس ينبع للصناعة، بالإضافة إلى شركة مدى للجبس المحدودة، وشركة مصنع أسك للجبس المحدودة).وتهدف الوزارة من طرح المنافسة والإعلان عن مراحلها إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخصة كشف (خام الجبس)، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.وبينت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، كما عملت الوزارة على تأهيل المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مشيرة إلى أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر "منصة تعدين" بحسب المعلن، وأشارت إلى أن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على موقع خام الجبس، وأخيرًا الإعلان عن النتائج والشركة الفائزة.وأضافت أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة على شكل رواسب طبقية تصل سماكتها إلى عدة أمتار، لافتة إلى أن جيولوجية المنطقة الواقعة شمال غرب محافظة ينبع تتكون من رواسب بحرية شاطئية ضمن متكون الرغامة، وتبرز في المنطقة رواسب سميكة من الجبس الشاطئي والأنهيدرايت تمتد بشكل متقطع من الجنوب (ينبع) إلى الشمال (أملج) على طول الساحل الساحلي للبحر الأحمر حيث تحدها من الشرق صخور الدرع العربي.وأفادت الوزارة عن وجود العديد من الشركات والمصانع الحاصلة على رخص استغلال لخام الجبس بالقرب من الموقع، مشددة على أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة بحيث لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.وللاطلاع على المنافسة: https://mining.mim.gov.sa/pages/public/MiningCompetition.xhtml .// انتهى //10:57ت م0033