تونس 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم إعلان ناشطين في المجتمع المدني إطلاق مبادرة تحت اسم "لينتصر الشعب" تدعم إجراءات 25 يوليو وتهدف إلى "إنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي".وأشارت في الشأن المغاربي إلى توقيع الجزائر وفرنسا مساء أمس 11 اتفاقية في العديد من المجالات وذلك في ختام انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية برئاسة مشتركة للوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن ونظيرته الفرنسية إليزابيث بورن.ولفتت صحف تونس دولياً إلى مقتل مالا يقل عن 25 شخصاً بسبب سقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين في ولاية أوتار براديش شمال الهند.// انتهى //11:25ت م0035