بريدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير الجمهورية الباكستانية لدى المملكة أمير خرم راتهور.ورحب سموه بالسفير الباكستاني في منطقة القصيم، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، منوهاً بعمق العلاقات والروابط الوطيدة بين حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والجمهورية الباكستانية.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.// انتهى //11:30ت م0037