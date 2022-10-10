أحد المسارحة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسانطلقت أمس فعاليات مشروع "تكوين" الذي تنفذه جمعية تميز الشبابية بمحافظة أحد المسارحة، وذلك بمقر الجمعية، وتستمر مدة شهر.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مهدي بن حاج مباركي، أن المشروع يشتمل تنفيذ أربع دورات تدريبية احترافية في مجال "تصميم الجرافيك، و تصميم المتاجر الإلكترونية، والتسويق الرقمي، والريفيت المعماري"، ويهدف إلى تدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل عبر تدريبهم بمهارات مهنية وتقنية وحِرفية متنوعة، بحيث يكون قادراً على الاستفادة، وتحصيل فرص العمل وفق المهارات التي أتقنها .وبين أن المشروع الذي يستهدف تدريب 100 شاب وفتاة، يأتي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي والهادفة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المتدربين والمتدربات يحصلون في نهاية المشروع على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى//11:32ت م0038