أبهـا 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسدشّن رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي أمس، نادي الذكاء الاصطناعي، الذي تحتضنه كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.وأوضح المشرف على نادي الذكاء الاصطناعي الدكتور علي بن جابر المالكي أن النادي يستهدف نشر المعرفة التقنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتحفيز التعلم في هذا المجال، وتطوير مهارات الطلاب ودعمهم وصقل الجوانب التقنية لديهم، وتزويدهم بآفاق واسعة للإبداع والابتكار والتجريب.وأشار إلى أن افتتاح الجامعة للنادي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتفعيل إستراتيجية الجامعة التي استحدثت من قبل برنامجي البكالوريوس في: (الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني).// انتهى //12:22ت م0046