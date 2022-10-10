نجران 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واستمكن فريق طبي متخصص في جراحات العظام بمستشفى شرورة العام من إنهاء معاناة مريضة تعاني من آلام شديدة في أسفل الظهر ما تسبب لها بصعوبة في المشي.وأوضحت صحة نجران أن الفريق الجراحي تمكن من إجراء العملية الجراحية بنجاح بعد أن أزالت الغضروف القطني بالمنظار بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة، حيث خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة دون اعتلال عصبي مع قدرتها على المشي بشكل طبيعي.يذكر أن مستشفى شرورة استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 57094 مستفيداً لقسم الطوارئ, وبلغ عدد مستفيدي العيادات الخارجية 19067، فيما وصل عدد العمليات إلى 986 بما فيها عمليات اليوم الواحد.// انتهى //12:24ت م0047