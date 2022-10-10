فيفاء 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة جازان فرصًا استثمارية بمحافظة فيفاء ؛ سعيًا لتحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية.وأوضحت بلدية فيفاء أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل محطة وقود وملحقاتها على طريق 8 ، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة لوحات إعلانات ، وتشغيل سوق الحقو ، وصيانة وتشغيل ملعب الجوّة، وصيانة وتشغيل منشآت تقديم الغذاء بحديقة قرضة.ودعت البلدية الراغبين في الاستثمارات للدخول على منصة "فرص" والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة، مشيرةً إلى أن آخر يوم لشراء الكراسة هو 10 / 11 / 2022م.// انتهى //12:25ت م0048