الشقيق 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسعقد رئيس مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أكرم آل سالم، بحضور رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، وعدد من مديري الإدارة الحكومية، بمقر البلدية أمس، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لانطلاق مهرجان "ربيع الشقيق" للعام الحالي، والمقرر انطلاق فعالياته مطلع الشهر القادم بالواجهة البحرية بالمركز.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ومنها: الاستعدادات لاستقبال وتنظيم المهرجان عبر تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية والاستعانة بالخبرات من خلال تفعيل دور الشراكات المجتمعية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالواجهة البحرية التي يزيد عددها عن 112 فرصة استثمارية مؤقتة ودائمة، وكل مايسهم في تنمية الشقيق كواحدة من الوجهات السياحية التي يقصدها المتنزهون والزوار من داخل وخارج المنطقة.وأكد رئيس المركز أن المهرجان يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمركز، وإبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة الفرص التسويقية وتفعيل النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية، وأن يكون وجهة مناسبة للزوار والمرتادين لقضاء أوقات ممتعة مع اعتدال أجواء منطقة جازان في هذا الوقت من كل عام.// انتهى //12:28ت م0049