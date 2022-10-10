الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية الرحلات التجريبية لمشروع النقل العام بالحافلات؛ تمهيدًا للإطلاق الرسمي في الفترة القادمة، عبر عدد من المسارات الرئيسة.ويخدم المشروع شبكة خطوط مختلفة داخل مدن (الدمام، الخبر، الظهران، القطيف)، عبر رحلات مجدولة وتقاطر منتظم بمجموع مسافات يبلغ 400 كيلو متراً للذهاب والعودة لكامل المسارات، فيما يبلغ عدد المحطات المزمع إنشاؤها في المشروع 212 محطة تغطي أغلب نقاط الجذب في المدن المذكورة، من خلال توفير 85 حافلة حديثة ومجهزة بوسائل الراحة والسلامة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، وتبلغ السعة الإركابية للحافلة الواحدة 81 راكبًا، ويستعمل على مدار ١٨ ساعة يوميًا، من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً.وأوضحت الأمانة أنه سيتم تطبيق الأنظمة الذكية في الرقابة والتشغيل عبر تطبيق نظام إلكتروني متكامل لإدارة الحافلات ومرونة الدفع باستخدام بطاقات ذكية يمكن شراؤها وإعادة شحنها عبر عدد من القنوات الإلكترونية والمتمثلة في أجهزة بيع ذاتية وتطبيق خاص لخدمة الأجهزة الذكية.وبينت الأمانة أنها تعاقدت مع إحدى الشركات لتشغيل مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن قطاع النقل العام يمثل أحد أهم المحاور الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لرفع كفاءة الأداء وتحقيق السلامة، وتأصيل ثقافة النقل العام في المدن بما يعزز من جودة الحياة.يذكر أن هذه الخدمة ستسهم في توفير خيارات متعددة للتنقل لسكان وزوار حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، إلى جانب خفض وتقليل الازدحام المروري.// انتهى //12:31ت م0050