جدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسدشّنت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة؛ لتسهيل الوصول لخدمات الأنشطة الجامعية، بحضور رئيس الجامعة بالإنابة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.وأكدت الدكتورة النعيم أهمية تدشين البوابة الإلكترونية الجديدة، التي ستكون محفزة لجميع المستفيدين والمستخدمين، كونها ستكون أكثر فعالية وحداثة، وتواكب المرحلة المتقدمة التي تشهدها قطاعات وخدمات الدولة كافة.من جانبه أوضح عميد تقنية المعلومات بالجامعة الدكتور وجدي الجديبي، أن البوابة الإلكترونية الجديدة تعكس تميّز الجامعة وريادتها في التعليم والبحث والابتكار، وتتميز بتحقيق مؤشر الحكومة الإلكترونية الفاعلة، وتتيح مساحة إبداعية واسعة للجهات على الصفحات الداخلية، وكذلك تحسين تجربة المستفيد، وسهولة الوصول لخدمات وأنشطة الجامعة، والعديد من المميزات الأخرى، وفقًا لأعلى المعايير التقنية العالمية.// انتهى //12:32ت م0051