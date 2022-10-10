تونس 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسدعا المشاركون في أعمال المؤتمر العربي الأفريقي حول دور القطاعين العام والخاص لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي إلى تأسيس مركز الأمن الغذائي المتميز لوضع إستراتيجيات للأمن الغذائي في الدول العربية والأفريقية.وأكدوا في التوصيات التي أصدروها في ختام مؤتمرهم الذي نظمه مجلس التخطيط الوطني وتواصل على مدى ثلاثة أيام في تونس على ضرورة مساعدة الدول الأعضاء في التحول نحو نقل وتوطين تكنولوجيا الغذاء والزراعة للرفع من الإنتاجية كماً وكيفاً.وشدد المشاركون على أهمية تحسين سلاسل الإمداد والحفاظ على الموارد والتنسيق في البرامج الإستراتيجية المشتركة والإسهام في رفع القدرات التخزينية.وأوصى المشاركون في المؤتمر بدعم مراكز البذور المحسنة والبنوك الجينية والعمل على إعداد مشروع إقليمي مختص في الاقتصاد الأزرق وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إستراتيجيات للتنمية المستدامة والتصدي المشترك للتغييرات المناخية وتداعياتها.ودعت التوصيات إلى تبني سياسات تمويلية للمشاريع الصغرى والمتوسطة لتعزيز الأمن الغذائي ومشاركة المجتمع المدني والمنظمات المختصة للعب دور بارز في متابعة سياسات للأمن الغذائي العامة للإقليم.وكان خبراء ومختصون من دول عربية وأفريقية ومنظمات دولية ومن المهتمين بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة قد بحثوا طيلة أيام المؤتمر إستراتيجية الأمن الغذائي بالمنطقـة العربيـة وفي أفريقيا ووضعيـة الأمن الغذائـي والتغـذيـة فـي العالـم ودور البحـث العلمـي في تعـزيـزه.// انتهى //12:33ت م0052