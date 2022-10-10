نجران 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام ودعم للقطاع الصحي، وحرصها على توفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وبناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في هذه البلاد المباركة.جاء ذلك خلال تدشين سموّه في مكتبه بالإمارة - اليوم -، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، يرافقه عددٌ من منسوبي الشؤن الصحية بالمنطقة.وأوضح الدكتور بني هميم، أن حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا تندرج ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بهذا الخصوص في جميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي.وأكد أنه تم تجهيز جميع القطاعات الصحية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة، وذلك من خلال مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والأماكن العامة والإدارات الحكومية في المنطقة.// انتهى //12:35ت م0053