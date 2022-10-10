الرياض 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسزار وفد إعلامي من وزارات الدفاع لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك.وكان في استقبال الوفد لدى وصوله، مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان الذي أكد أهمية الزيارات المتبادلة لتعزيز العمل والتعاون الإعلامي المشترك، والتعرف على أهم الأدوات والتجارب لتفعيل العمل الاتصالي بين وزارات الدفاع لدى دول مجلس التعاون.بعد ذلك، تجول الوفد الإعلامي في مختلف أقسام المركز الإعلامي لوزارة الدفاع، مستمعاً إلى عرض موسع من مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عن الأدوار التي يقوم بها المركز، وما يضمه من إمكانات تقنية وبشرية في الرصد والتحليل وصناعة المحتوى الإعلامي، وما حققه من منجزات في مجال العمل الاتصالي خلال الأشهر الماضية.وعلى هامش الزيارة، نظّمت الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، ندوة إعلامية بعنوان "التواصل في وزارات الدفاع بدول مجلس التعاون"، حضرها الوفد الخليجي الزائر.وتناولت الندوة ثلاثة محاور، حيث ناقش المحور الأول "مفهوم التواصل الإستراتيجي"، والثاني "أفضل الممارسات في عمليات المعلومات" أما المحور الثالث تطرق إلى بعض من قصص نجاح وزارة الدفاع في مجال التواصل الإستراتيجي.وفي نهاية الزيارة، قدّم الوفد الخليجي شكره وتقديره للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وزارة الدفاع على إتاحة الفرصة للتعرف عن قرب على تجاربها المميزة.// انتهى //12:42ت م0055