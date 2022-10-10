بريدة 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسنفّذت صحة القصيم (2718) جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات خلال الربع الثالث للعام الحالي 2022م.وشملت الجولات الرقابية 211 زيارة لمستشفيات القطاع الحكومي، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية لمستشفيات القطاع الخاص 415 زيارة، والمجمعات الطبية 124 والمجمعات الطبية الخاصة 268 ، والصيدليات 1539, و150 زيارة للخدمات الصحية المساندة، و 11 زيارة للمختبرات الطبية العامة.// انتهى //12:46ت م0057