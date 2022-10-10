الدمام 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم، الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي (أكتوبر 2022) التي تنظمها صحة الشرقية، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الفحص المبكر والتشجيع على إجرائه, وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر المعلومات الصحية السليمة, تماشياً مع أهداف الحملة.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، أن الحملة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في المنطقة، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، والقطاع غير الربحي وتأتي تزامناً مع بداية أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مؤكداً أن الفحص المبكر هو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحلة الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95% بإذن الله وتصحيح المفاهيم الخاطئة وذلك عبر جهاز الماموغرام الذي يكشفها قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.ونوّه الدكتور العريفي بدعم سمو أمير الشرقية غير المحدود للمجال الصحي في المنطقة ورعايته وتدشينه للحملة، والداعمين والشركاء على جهودهم وتعاونهم على تحقيق أهداف الحملة.كما أوضحت "صحة الشرقية " أن الحملة ستنفذ بشكل إلكتروني وميداني، والتوعية الإلكترونية ستكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات المشاركة كذلك من خلال الشاشات المتاحة بالشوارع، والشركات والمستشفيات، والأماكن العامة، وأركان توعوية في المجمعات التجارية، إضافةً إلى إقامة المحاضرات التوعوية في الجامعات ومقرات الجهات الحكومية، كذلك وضع عربات ميدانية مخصصة للفحص والتثقيف في الأماكن العامة بمشاركة التطوع الصحي، مشيرةً إلى أن الخدمة متوفرة في جميع مراكز الرعاية الأولية ومستشفيات المنطقة لجميع السيدات من عمر 40 وما فوق.// انتهى //13:53ت م0076