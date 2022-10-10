الطائف 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسزار فريق من المركز الوطني للتقويم والاعتماد المؤسسي "مسار" اليوم، الكلية التقنية بالطائف، الذي يهدف إلى إجراء عملية التقويم لغرض الاعتماد المؤسسي للكلية وفق معايير عديدة تتعلق بنظام الجودة.وأشار عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي إلى أن زيارة الفريق تستمر أربعة أيام يتخللها لقاءات مع قيادات الكلية من العميد والوكلاء وفريق الجودة ورؤساء الأقسام التدريبية, حيث قدم وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد المالكي عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن الكلية وأقسامها وأبرز الإنجازات والبرامج التي حصلت عليها وتقدمها، وسيكون هناك لقاءات مع مديري الإدارات والمدربين والمتدربين وجولة ميدانية تشمل مبنى الإدارة والورش والمعامل والقاعات التدريبية.وأوضح الغامدي أن الفريق سيناقش عددًا من المعايير منها: (الشراكة مع أصحاب العمل والحوكمة والإدارة والقبول وخدمات المتدربين وتطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم والتدريب والموارد وتحصيل المتدربين وتأهيل وتطوير المدربين والاستدامة والفاعلية)، كما سيقوم الفريق بعمل مقابلة عينة من جهات التوظيف ومقابلات مع المتدربين.// انتهى //13:57ت م0077