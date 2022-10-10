عرعر 14 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 10 أكتوبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الحدود الشمالية التي مثلها معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري ، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ويمثله الرئيس التنفيذي المهندس علي بن سعيد الغامدي.وتستهدف بنود مذكرة التفاهم التي حددت سنة ميلادية ، التعاون في إعداد واعتماد برامج أكاديمية " دبلوم عالي - ماجستير - والدكتوراه "والإعداد للشهادات المهنية البيئية التي يرخص لها المركز ، وكذلك إعداد البحوث والدراسات والاستشارات العلمية فيما يتعلق بمجالات البيئة.كما تستهدف المذكرة التعاون في نشر الوعي عن الالتزام البيئي ، وتنظيم الدورات والندوات العلمية وورش العمل والفعاليات والأنشطة التي لها تأثير إيجابي على البيئة ، وتفعيل العمل التطوعي لطلاب الجامعة ، وتشجيعهم على الالتحاق في المسارات التعليمية البيئة.فيما شهد سموه توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد السعودي لكرة اليد ومثله رئيس مجلس الإدارة فاضل آل نمر وجمعية لياقة الرياضية ومثلها رئيسة مجلس إدارة الجمعية ابتسام العنزي، حيث تستهدف الاتفاقية نشر ثقافة اللعبة ، وتنمية وتعزيز منافسات كرة اليد الرياضية النسائية ، وتقديم الدورات التدريبية ، وتأسيس فريق رياضي في لعبة كرة اليد.وحث على الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً لكافة الخطط والأنشطة في المنطقة، في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع القطاعات.// انتهى //14:09ت م0078